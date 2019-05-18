رئاسة البرلمان توجه بتشكيل لجنة لتقييم اداء الوزارات

2019/05/18 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت، بتشكيل لجنة لتقييم اداء الوزارات.

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