2019/05/18 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

( المستقلة ) – وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، بتشكيل لجنة نيابية برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي ، مهمتها وضع معايير لتقييم اداء الوزارات .

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، إن “الحلبوسي وجه بتشكيل لجنة نيابية برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي وعضويه ثلاث اعضاء لوضع معايير لتقييم اداء الوزارت توزع على اللجان المختصة وعلى اللجان ان تقدم تقريرها خلال السنة التشريعيه الاولى”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يوجه بتشكيل لجنة نيابية لوضع معايير لتقييم أداء الوزارات) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يوجه بتشكيل لجنة نيابية لوضع معايير لتقييم أداء الوزارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).