صحفي بريطاني : لقاء سري بين وزير الخارجية الامريكي وهادي العامري !

2019/05/18 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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المستقلة / متابعة /- كشف الصحفي البريطاني ضمن صحيفة الاندبندنت المعروف روبرت فسك، عن حصول لقاء بين رئيس تحالف البناء هادي العامري، ووزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو، خلال زيارة الاخير الى العراق قبل ايام.

وقال فسك خلال مقال تناقلته وسائل اعلام اجنبية وتابعته ( المستقلة ) اليوم السبت ، ان “العامري التقى بومبيو بشكل سري في بغداد، بعد ايام من لقائي به، حيث بحث الطرفان التوتر الكبير في المنطقة بين الولايات المتحدة وايران”.

وتابع “لا يمكن ان اعلم تحديدا ما قاله العامري لبومبيو، لكن اجزم فقط ما جرى، من لقائي السابق به في مكتبه، والذي اكد لي خلاله بحديث مطول رغبته بان يبقى العراق بعلاقات جيدة مع كل الاطراف الاقليمية لاجل مصلحة البلاد، وليس لمصلحة امريكا، السعودية، او ايران”.

واضاف “العامري قال لي ، لن نسمح للولايات المتحدة بتحويل العراق الى مركز مراقبة على دول المنطقة، ولن نسمح لدول المنطقة ان تحول العراق الى ساحة حرب لتصفية حساباتها”.

كما واكد فسك نقلا عن مقابلته مع العامري، ان الاخير يرى بان الولايات المتحدة ما عادت دولة قوية، حيث قال “امريكا ليست بامريكا القديمة، لم تعد قوية”، قبل ان ياتي بامثلة فشلها في كوبا وفيتنام، ويؤكد قدرة العراق على مقاتلة الولايات المتحدة والانتصار عليها اذا ما تطلب الامر وبدون عدم ايراني، حيث لم يستبعد ان يصطف مع ايران بسبب رفضه “الاملاءات الامريكية”، على حد وصفه.

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