2019/05/18 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلنت ادارة نادي الميناء، السبت، انها ستقوم بتكريم لاعبي الفريق بعد تحقيق الفوز على نفط الجنوب في الدوري الممتاز.وقال رئيس النادي علي طالب لـ / المعلومة/ إن “ادارة النادي كرمت فريقها لكرة القدم بعد الفوز الأخير على نفط الجنوب وطالبت الكادر التدريبي و اللاعبين بالحفاظ على المستوى الجيد الذي قدموه في المباراة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة نادي الميناء تكرم لاعبيها و تطالبهم بتحقيق الفوز في قادم المبارايات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة نادي الميناء تكرم لاعبيها و تطالبهم بتحقيق الفوز في قادم المبارايات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).