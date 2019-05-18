2019/05/18 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

برلماني يدعو الى “اعدام” متركبي “جريمة قتل” لمتظاهرين في النجف

بغداد/ خطوة برسدعا النائب عن كتلة سائرون النيابية ماجد الوائلي، السبت، مجلس النواب إلى سماع صوت ‏الأيتام وثكالى الشهداء.‏وقال الوائلي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل “خطوة برس” إن “ما ‏حصل في النجف بمطالبة المتظاهرين في كشف الفساد ومحاربة المفسدين قوبل المتظاهرين ‏بالسلاح وسقط على اثره اربع شهداء و20 جريحاً”، داعياً مجلس النواب، إلى “سماع صوت ‏الايتام وثكالى الشهداء وصوت الجرحى”.‏

وطالب، بـ “ممارسة المسؤولية النيابية للمحافظة على مهنية التحقيقات وعدم السماح بإسكات ‏اصوات المطالب الشعبية”، مشددا على “ضرورة اصدار قرار برلماني باعتبار ضحايا النجف ‏شهداء كونهم خاضوا ممارسة اصلاحية وتعويض الجرحى عما أصابهم من ضرر “.



‏

وأضاف أن “مجلس النواب مطالب بتطبيق القانون وإحقاق الحق وانزال الاعدام بحق مرتكبي ‏جريمة القتل”، لافتا الى ان “لجنة حقوق الانسان زاروا مكان الحادث ومكان الحادث لمعرفة ‏حقائق الامور واثبت لديهم ان التظاهرة سلمية”.‏

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني يدعو الى “اعدام” متركبي “جريمة قتل” لمتظاهرين في النجف) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني يدعو الى “اعدام” متركبي “جريمة قتل” لمتظاهرين في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).