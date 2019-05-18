تحالف الفتح: سنخاطب مجلس مكافحة الفساد لتطبيق قانون يقضي على المافيات بالوزارات

2019/05/18 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، عزمه مخاطبة مجلس مكافحة الفساد لغرض العمل بقانون الخدمة الاتحادي للقضاء على اللجان الاقتصادية والمافيات السياسية في داخل الوزارات وتنظيم الوظائف.

واكد الموسوي ان تطبيق قانون الخدمة الاتحادي ينظم كل الدرجات الوظيفية سواء كانت الصغيرة او الكبيرة مثل الدرجات الخاصة ويقضي على اللجان الاقتصادية ومافيات الفساد في مؤسسات الدولة والمحاصصات الحزبية التي تتحكم بالدرجات الوظيفية.

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