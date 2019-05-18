بشير الحداد يدعو وسائل الاعلام الى الالتزام بالخطاب الوطني ومواكبة التطورات

2019/05/18 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعا نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد، اليوم السبت، وسائل الاعلام الى الالتزام بالخطاب الوطني، والحيادية في العمل الصحفي ومواكبة التطورات والأحداث ونقل الأخبار بمهنية بما يدعم الاستقرار السياسي.

وقدم حداد بحسب بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته وكالة صدى، “التهاني والتبريكات الى جريدة الصباح-شبكة الإعلام العراقي، بمناسبة إيقاد شمعة جديدة من عمر الجريدة في الذكرى السنوية لتأسيسها، متمنياً “للإدارة والملاكات العاملة من المحررين والمصورين والفنيين المزيد من التقدم والنجاح خدمة للاعلام العراقي” .

ودعا الحداد، بحسب البيان “الصحف والقنوات الفضائية ووكالات الأنباء الى الالتزام بالخطاب الوطني، والحيادية في العمل الصحفي ومواكبة التطورات والأحداث ونقل الأخبار بمهنية بما يدعم الاستقرار السياسي، وإعادة إعمار المناطق المحررة وتثبيت دعائم الأمن بما يعزز أسس البناء والتقدم في عموم البلاد، والمساهمة في مكافحة الفساد، ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين مكونات الشعب وتحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية الشاملة المستدامة”.

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