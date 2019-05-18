ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت ثلاثة حبات تمر يوميا؟

2019/05/18 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… لا يعد التمر طعاما ذا قيمة غذائية كبيرة، إلا أنه يوفر الكثير من الفوائد الصحية بحيث يغدو من الضروري تواجده على المائدة بشكل يومي.ويوفر التمر طعاما لذيذا، مغذيا وجيدا للصحة، ويجب أن تحاول تضمينه في النظام الغذائي اليومي، وفي هذا التقرير نوضح الفوائد الصحية الهامة التي يمكن لهذه المادة الغذائية توفيرها في […]

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