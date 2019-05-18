2019/05/18 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KtEtqOgvokA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عودة الاعمال بمشروع مستشفى الجامعة في البصرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عودة الاعمال بمشروع مستشفى الجامعة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).