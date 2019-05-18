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شاهد بالفيديو.. بعيون عراقية - اكثر من 6000 حاوية متكدسة في بوابة البصرة فقط بميناء ام قصر


شاهد بالفيديو.. بعيون عراقية - اكثر من 6000 حاوية متكدسة في بوابة البصرة فقط بميناء ام قصر
2019/05/18 | 14:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: rBmHLT5nZg0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعيون عراقية - اكثر من 6000 حاوية متكدسة في بوابة البصرة فقط بميناء ام قصر) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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