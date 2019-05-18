2019/05/18 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة ديالى: ضبط ثلاث شاحنات محملة بمواد مخالفة للضوابط شمال بعقوبة

18/05/2019 13:31:00 PM |

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واع/مكتب ديالى/م.ع

صرح الناطق باسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية، السبت،عن ضبط ثلاث شاحنات محملة بمواد مخالفة للضوابط في سيطرة الناي التابعة ناحية العظيم شمال بعقوبة.

وذكرالعطية في بيان تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي/واع) ان قوة امنية في سيطرة النادي تمكنت من ضبط ثلاث شاحنات الاولى محملة باطنان من بيض المائدة الممنوع من الاستيراد وشاحنتين محملتين بكميات كبيرة من الانابيب البلاستكية المستعملة بأوراق مزورة على انها محملة بانابيب جديدة مشيرا الى انه "تم تسليم الشاحنات والمواد المضبوطة فيها مع سائقيها الى الجهات المختصة لأتخاذ كافة الاجراءات القانونية .

واشار ان ضبط هذه العجلة جاء نتيجة التفتيش الدقيق الذي ينفذه ضباط ومنتسبي السيطرة مثمناً الجهود الاستنثنائية المبذولة من قبل قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية في تطبيق القانون.

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