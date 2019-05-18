ظريف: لا نريد الحرب

2019/05/18 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف السبت إنه يعتقد أن الحرب لن تندلع في المنطقة لأن طهران لا تريدها.

وأضاف قبل نهاية زيارة يقوم بها لبكين، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء إيرنا الرسمية "لن تكون هناك حرب لأننا لا نريد الحرب ولا أحد يتوهم أن بإمكانه مواجهة إيران في المنطقة".

وتزايد التوتر في الأيام القليلة الماضية بسبب مخاوف من اندلاع صراع أميركي-إيراني.

وسحبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بعض دبلوماسييها من سفارتها في بغداد بعد هجمات في مطلع الأسبوع الماضي على أربع سفن في الخليج.

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