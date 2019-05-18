نفط الجنوب: انتاج نفط البصرة لم يتأثر بإنسحاب اكسن موبيل الامريكية

2019/05/18 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت شركة نفط الجنوب، ان حقل غرب القرنة 1 في محافظة البصرة يعمل بكامل طاقته وينتج 440 ألف برميل يومياً.

وقال رئيس الشركة الحكومية "لا يوجد مؤشر لدينا عن وجود خطر في البصرة والوضع مستقر" لافتا الى ان "الإنتاج لم يتأثر بقرار شركة اكسون موبيل الامريكية بإجلاء موظفيها من الحقل".وكانت شركة "إكسون موبيل" الأمريكية بدأت إجلاء موظفيها من حقل "القرنة" النفطي في البصرة إلى إماراة دبي في الامارات.ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر عراقية أن الإنتاج في حقل "القرنة -1" لم يتأثر من إجلاء "إكسون موبيل" لموظفيها.وبدأ إجلاء الموظفين على دفعات في وقت متأخر من يوم الجمعة واستمر في وقت مبكر من اليوم السبت.وتوجه بعض الموظفين إلى مقر الشركة بدبي، بينما توجه البعض الآخر إلى مقر شركة نفطية أجنبية في مدينة البصرة.وذكرت تقارير إعلامية بداية الأسبوع الجاري أن شركة "إكسون مويبل" قد أجلت موظفيها، إلا أن وزارة النفط نفت ألأربعاء الماضي، صحة هذه الأنباء، وأكدت أن موظفي الشركة "يعملون جنبا إلى جنب زملائهم من العراقيين والأجانب في ائتلاف الشركات المقاولة المطورة لحقل غرب القرنة وفق البرنامج المخطط له".انتهى

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