هذه فوائد تناول ثلاثة حبات تمر يوميا

2019/05/18 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يعد التمر طعاما ذا قيمة غذائية كبيرة، إلا أنه يوفر الكثير من الفوائد الصحية بحيث يغدو من الضروري تواجده على المائدة بشكل يومي.

ويوفر التمر

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