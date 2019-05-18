2019/05/18 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختارت وكالة “ناسا” الأمريكية 11 شركة توكل إليها مهمة تصميم نموذج اختباري لكبسولة مأهولة يمكنها الهبوط على سطح القمر، وذلك في إطار برنامج “أرتميس” القمري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناسا تحضر لإرسال كبسولة مأهولة إلى القمر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناسا تحضر لإرسال كبسولة مأهولة إلى القمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).