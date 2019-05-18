إكسون موبيل 'تجلي' موظفين من البصرة

2019/05/18 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر السبت أن شركة إكسون موبيل أجلت جميع موظفيها الأجانب من حقل غرب القرنة 1 النفطي في العراق وتنقلهم إلى دبي.

وقال مسؤولون عراقيون إن الإنتاج في الحقل لم يتأثر بمغادرة الموظفين، وأضافوا أن العمل يسير بوتيرة طبيعية ويتولى مسؤوليته مهندسون عراقيون.

وتم الإجلاء على عدة مراحل في وقت متأخر الجمعة وفي وقت مبكر السبت إلى دبي مباشرة أو إلى المخيم الرئيسي لموظفي الشركة الأجانب في محافظة البصرة.

وقالت المصادر الثلاثة، وهم موظف في شركة أمن متعاقدة مع إكسون ومسؤول نفط عراقي وموظف في شركة نفط أجنبية، إن الذين كانوا في المخيم في طريقهم إلى المطار الآن.

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