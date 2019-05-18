وثيقة.. نائب عن

2019/05/18 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن النائب عن كتلة صادقون النيابية، حسن سالم، اليوم السبت، عن تسليم طلب الى اللجنة المالية، تقدم به شريحة من المتقاعدين لتعديل رواتبهم.

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