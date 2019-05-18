نادي الميناء يكرم لاعبيه

2019/05/18 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ادارة نادي الميناء، اليوم السبت، انها ستقوم بتكريم لاعبي الفريق بعد تحقيق الفوز على نفط الجنوب في الدوري الممتاز.

وقال رئيس النادي علي طالب في

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