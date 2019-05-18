نفط البصرة: العمل في حقل غرب القرنة1 طبيعي جدا

2019/05/18 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت شركة نفط البصرة، اليوم السبت، ان العمل في حقل غرب القرنة1 طبيعي جدا ولم يتأثر بمغادرة موظفي شركة اكسون موبيل التي عدتها "طبيعية".

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