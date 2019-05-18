2019/05/18 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الأستراتيجي أجتماعا، اليوم السبت، ترأسه النائب محمد علي زيني رئيس اللجنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حل أزمة السكن على طاولة مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حل أزمة السكن على طاولة مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).