تأجيل استئناف الرحلات الجوية بين بغداد ودمشق

2019/05/18 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزارة النقل السورية، اليوم السبت، انها تلقت قراراً بتأجيل رحلة الطائرتين التابعتين للخطوط الجوية العراقية واللتين كانتا مقررتين اليوم السبت إلى اشعارٍ آخر .

وقالت في بيان لها ان قرار التأجيل يتعلق بأسباب استكمال بعض الاجراءات الإدارية والتنظيمية بين الشركة ومؤسسة الطيران المدني السوري.

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