قائد الحرس الثوري الايراني : النظام الأميركي فقد قوته وهو يشبه

2019/05/18 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سكاي برس

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن بلاده في حرب استخباراتية كاملة مع الولايات المتحدة الأميركية وجبهة أعداء النظام الإسلامي.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن سلامي، قوله اليوم "نحن في حرب استخباراتية كاملة مع الولايات المتحدة وجبهة أعداء النظام الإسلامي"، متابعا "ه...

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