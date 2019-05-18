تراجع في المواقف الخليجية ازاء الصراع الاميركي الايراني

2019/05/18 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

نشرت وكالة رويترز تحليلا تحدثت فيه عن ردة فعل كل من الإمارات والسعودية مع إيران في خضم الأزمة الدبلوماسية بالمنطقة.

وقالت الوكالة إنه بينما أطلقت السعودية، حليفة الإمارات الوثيقة، وابلا من التغريدات تتهم خصمهما المشترك إيران بأنها هي التي أمرت بتوجيه ضربات بطائرات مسيرة لمنشأتي نفط...

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