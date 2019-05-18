مكتب عبد المهدي يعلن إنخفاض الازدحامات المرورية في بغداد لهذه النسبة

2019/05/18 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم السبت، أن الازدحامات في العاصمة بغداد انخفضت بنسبة 60%، مشيراً إلى إعادة افتتاح تسعة شوارع في المنطقة الخضراء.وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن، محمد حميد البياتي، في بيان، ان” البرنامج الحكومي فيه وعد للمواطن العراقي بإعادة البهجة والسرور لسنين مرت من […]

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