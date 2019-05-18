بالوثائق.. إنجاز قوائم صرف أجور المحاضرين لثلاث مديريات في بغداد

2019/05/18 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت محافظة بغداد انجاز قوائم صرف اجور المحاضرين بالمجان لثلاثة مديريات بحسب توجيهات السيد محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري لضمان حقوقهم وتثمينا لجهودهم التطوعية.وذكرت المحافظة في بيان انه “تم انجاز إدخال قوائم اسماء المحاضرين المجان وإرسالها إلى وزارة المالية / دائرة الموازنة، لافتة الى ان المديريات التي انجزت القوائم شملت الكرخ […]

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