2019/05/18 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الحسكة قال مراسل ايزيدي 24 في مدينة الحسكة السورية ان شخص ايزيدي استشهد نتيجة القصف التركي على قرية تل رفعت في مقاطعة الشهباء ضمن كوردستان سوريا.مراسلنا أكد أن الطيران التركي عاود قصف القرية التي يقطنها الان اكثر من 25 الف نازح من عفرين التي أصبحت تحت سيطرة القوات التركية و […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد ايزيدي سوري جراء القصف التركي و الفصائل المتطرفة السورية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد ايزيدي سوري جراء القصف التركي و الفصائل المتطرفة السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).