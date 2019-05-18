2019/05/18 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب نواب عن تحالف سائرون، مجلس الوزراء بإنصاف موظفي وزارة الإسكان وشمولهم بالقوانين النافذة.ودعا النائب مضر خزعل الازيرجاوي في مؤتمر صحفي مشترك مجلس الوزراء والمحافظين كل حسب اختصاصه بإلغاء العمل بنظام تسكين الدرجات الوظيفية للموظفين واستثناء موظفي وزارة الإسكان من قرار رقم 252 ومنح قروض من صندوق الإسكان دون فوائد.وطالب أيضا بمنحهم مخصصات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب عن تحالف سائرون يطالبون مجلس الوزراء بإنصاف موظفي وزارة الإسكان وشمولهم بالقوانين النافذة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب عن تحالف سائرون يطالبون مجلس الوزراء بإنصاف موظفي وزارة الإسكان وشمولهم بالقوانين النافذة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).