كتلة صادقون تطالب بتوفير مفردات البطاقة التموينية شهريا وبكميات كافية للمواطنين في عموم المحافظات

2019/05/18 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب كتلة صادقون، بتوفير مفردات البطاقة التموينية شهريا وبكميات كافية للمواطنين في عموم المحافظات.وقال النائب فاضل الفتلاوي في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب الكتلة ان البطاقة التموينية هي السلة الغذائية للشعب العراقي من خلال توزيع المفردات الاساسية على المواطنين، مشيرا الى ان مفردات تلك البطاقة تناقصت تدريجيا من عشر مواد الى ثلاث فقط للسنوات […]

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