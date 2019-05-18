تلفزيون: دخول ايرانيين للعراق تحسبا لضربة امريكية وسفارات اخرى ببغداد على خطى واشنطن

2019/05/18 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت محطة "سكاي نيوز عربية" الممولة من قبل الامارات يوم السبت ان عشرات الاسر الايرانية بينها لمسؤولين قد دخلت العراق مؤخرا تحسبا من ضربة امريكية.

ونقلت المحطة عن مصدر عراقي وصفته بالمطلع قوله ان "عشرات الأسر الإيرانية بعضها لمسؤولين تدخل إلى العراق خلال اليومين الماضيين وتستقر في الكاظمية وكربلاء تحسبا لضربة أميركية محتملة".

واضاف المصدر ان "سفارات دول أجنبية عدة قد تتبع خطوة واشنطن وتجلي موظفيها غير الأساسيين من العراق".

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