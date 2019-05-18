ميسي ينفي ادعاء جريزمان

2019/05/18 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أكد تقرير صحفي إسباني، السبت، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، نفى الادعاء الخاص بالفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد.وكانت تقارير إسبانية أوضحت مؤخرًا أن جريزمان أثناء اجتماعه مع مسؤولي أتلتيكو لإبلاغهم بقرار الرحيل، ادعى أن ميسي اتصل به وطلب منه الانتقال إلى برشلونة، وهو الأمر الذي لا يقدر على رفضه.ووفقًا […]

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