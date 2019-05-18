2019/05/18 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت شرطة مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم السبت بانهيار بناية تجارية على الطريق الرئيس المؤدي الى قضاء بنصلاوة.

وقال المتحدث باسم الشرطة كاروان خوشناو في بيان اليوم، البناية المذكورة والتي هي عبارة عن معرض تجاري انهارت اثناء اعمال حفر للبناء وذلك في حي "فرمانبران" بمدينة اربيل .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور .. انهيار بناية تجارية في مدينة اربيل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور .. انهيار بناية تجارية في مدينة اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).