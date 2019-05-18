بدء تسيير الرحلات الجوية بين فرانكفورت الالمانية والسليمانية

2019/05/18 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مسؤول العلاقات والاعلام في مطار السليمانية دانا سعيد يوم السبت عن البدء بتسيير الرحلات الجوية بين مطار مدينة فرانكفورت الالمانية ومطار السليمانية الدولي.

وقال سعيد في تصريح للصحفيين ان اول رحلة مباشرة من مطار السليمانية الدولي الى مطار فرانكفورت الالمانية انطلقت اليوم من قبل الخطوط الجوية العراقية.

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