العتبة العباسية تعلن موعد عرض فلم الصحابي سلمان المحمدي على المسرح الوطني

2019/05/18 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت العتبة العباسية المقدسة وبالتعاون مدائرة السينما والمسرح العراقي، عن موعد العرض الثاني فلم "روزبه" عن الصحابي الجليل سلمان المحمدي على قاعة المسرح

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