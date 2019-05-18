2019/05/18 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، اليوم السبت، أن نطاق عمل استخبارات الحرس الثوري يشمل عامة النظام والثورة وجغرافيا التهديدات ضد ايران، مشددا "نحن قادرون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء سلامي: قادرون على هزيمة العدو في الحرب الاستخباراتية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء سلامي: قادرون على هزيمة العدو في الحرب الاستخباراتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).