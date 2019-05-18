المرشحة الرئاسية الامريكية: الحرب مع ايران ستجعل غزو العراق وكأنه نزهة

2019/05/18 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… حذرت النائبة والمرشحة الرئاسية الامريكية تولوسي جيبارد من مغبة الدخول في صراع عسكري مع ايران قائلة إن “الحرب ضد ايران ستجعل حرب العراق وتبدو وكأنه نزهة”.ونقلت قناة فوكس نيوز في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ مع جيبارد قولها إن “الدمار وتكلفة الصراع مع إيران سيكونان أكبر بكثير من أي شيء شهدناه حتى الآن […]

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