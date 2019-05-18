مجلس النواب يُنهي مناقشة الاعتداءات الامريكية التي تعرضت لها القوات الامنية في كركوك

2019/05/18 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى مجلس النواب، اليوم السبت، مناقشة الاعتداءات الامريكية التي تعرضت لها القوات الامنية في كركوك.

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