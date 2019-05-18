العراق يحصل على المرتبة71 عالمياً بعدد البحوث المنشورة في بيانات سكوبس العالمي

2019/05/18 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،اليوم السبت، حصول العراق على المرتبة71 عالمياً بعدد البحوث المنشورة في بيانات سكوبس العالمي.

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