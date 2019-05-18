مكتب كربلاء الانتخابي ينهي مرحلة التحديث لانتخابات مجالس المحافظات

2019/05/18 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهى مكتب كربلاء الانتخابي التابع للمفوضية العليا للانتخابات مرحلة التحديث لانتخابات مجالس المحافظات في المحافظة .وقال مسؤول اعلام المكتب حسين العامري لمراسل وكالة وطن للأنباء انه وبعد انتهاء مرحلة التحديث لانتخابات مجالس المحافظات في المحافظة بدأت مراكز التسجيل في المفوضية باستقبال الناخبين والقيام بعمليات (التصحيح، الحذف، الا ضافة، وتسجيل البيانات الحيوية صورة +بصمات) مع […]

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