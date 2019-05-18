نظام حضاري يطبق في قضاء كوردستاني .. تعرف عليه

2019/05/18 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

يطبق قضاء كلار مركز ادارة گرميان في اقليم كوردستان نظاما جديدا لوقوف السيارات يتضمن تحديد مواقع ركن السيارات .على ان يدفع السائق ٥٠٠ دينار للساعة الواحدة.

ويتضمن هذا النظام ركن السيارات في اماكن مخصصة مقابل استيفاء مبلغ 500 دينار عراقي للساعة الواحدة على ان يضاعف المبلغ الى حد الال...

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