نائب عن صادقون يطالب بإعادة النظام البديل للجيش العراقي وتخصيص اراضي لمنتسبيه

2019/05/18 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

طالب النائب عن كتلة صادقون، عدي عواد التميمي، اليوم السبت، عن اعادة النظام البديل للجيش العراقي وتخصيص اراضي لهم.

وقال عواد في بيان تلقته

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