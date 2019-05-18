صادقون تطالب بتوفير مفردات البطاقة التموينية شهرياً وبكميات كافية للمواطنين

2019/05/18 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

طالب كتلة صادقون النيابية، اليوم السبت، بتوفير مفردات البطاقة التموينية شهريا وبكميات كافية للمواطنين في عموم المحافظات.

وقال النائب فاضل الفتلاوي في مؤتمر صحفي

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