طهران تكشف عن “تكتيك جديد” لتصدير نفطها

2019/05/18 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أعلن مسؤول بحري إيراني رفيع المستوى أن بلاده تبنت تكتيكا جديدا واتجاهات جديدة لتصدير نفطها، وذلك ردا على استئناف العقوبات الأمريكية ضدها.وقال مساعد رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، هادي حق شناس، في حديثه لوكالة “ILNA” الإيرانية، اليوم السبت: “إن تكتيك وزارة النفط فيما يخص تصدير النفط والمنتجات البترولية تغيرت، ومن الممكن […]

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