الدفاع: تدمير معسكر لعصابات داعش وعدة مضافات جنوب غرب قاعدة عين الاسد

2019/05/18 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع ،اليوم السبت، تدمير عدة مضافات لعصابات داعش الارهابية، جنوب غرب قاعدة عين الاسد

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