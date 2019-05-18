سائرون: نتوقع إنهاء ملف الدرجات الخاصة قبل الموعد المحدد

2019/05/18 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد النائب عن تحالف سائرون مضر الزيرجاوي، اليوم السبت، ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي سينهي ملف الدرجات الخاصة قبل نهاية الموعد المحدد.وقال الزيرجاوي في تصريح لـ/SNG/، إنه “يجب على عبد المهدي ان ينهي ملف الدرجات الخاصة، وهو الزام عليه، وبمساعدة كل الكتل النيابية”.وتابع “سينتهي الملف قبل الموعد المنصوص عليه في ...

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