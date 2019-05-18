2019/05/18 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

كشفت وسائل إعلام دولية إن العراق رصد تحركات أمريكية عسكرية غرب البلاد.

وبحسب ما نقل عن مصادر عسكرية عراقية، اليوم، فإن القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار صعدت من تحركاتها طوال ليل الجمعة حتى فجر السبت وقامت بعمليات مناورة خارج نطاق القاعدة.

وبينت المصادر...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تحركات" امريكية جديدة في العراق .. عمليات "مناورة" خارج نطاق قاعدة "عين الاسد"..!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تحركات" امريكية جديدة في العراق .. عمليات "مناورة" خارج نطاق قاعدة "عين الاسد"..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).