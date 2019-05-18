اصابة اربعة من عناصر الشرطه بانفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم غرب كركوك

2019/05/18 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر امني عن اصابة اربعة من عناصر شرطة الحمايات بينهم ضابط برتبه رائد بانفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم غرب كركوك.وقال المصدر ان الانفجار وقع بقرية المرة التابعه لناحية الرياض .

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