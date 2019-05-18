نائب يطالب الحكومة بـ “تعويض” المحاصيل الزراعية التي تتعرض للحرق

2019/05/18 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..طالب النائب عن محافظة صلاح الدين، جاسم الجبارة، الحكومة بالحفاظ على الثروة الزراعية ومحاصيل الحنطة والشعير التي تتعرض للحرق بفعل فاعل او تماس كهربائي، مؤكداً أن الحرائق تسببت بخسائر مادية تقدر بملايين وعلى الحكومة تعويضها.وقال الجبارة، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “الحرائق التي تعرضت لها المحاصيل الزراعية شملت مزارع بيجي […]

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