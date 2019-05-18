رئيس الجمهورية يهنئ الصباح بذكرى تأسيسها ويؤكد على أهمية الدور الفعال للاعلام

2019/05/18 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- وجه رئيس الجمهورية د.برهم صالح، اليوم السبت، تهنئة الى صحيفة الصباح بمناسبة ذكرى تأسيسها، مشددا على أهمية الدور الفعال للصحافة العراقية بعد تحررها من الرقابة.وقال صالح في برقية تهنئة تلقت /SNG/،نسخة منها، وموجهة الى رئيس تحرير الصحيفة: “نتقدم بأصدق التهاني الى اسرة تحرير جريدة الصباح، والى جميع الاخوة العاملين فيها من ...

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