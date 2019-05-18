اعتقال امرأة أربعينية متهمة بخطف الأطفال وسط جلولاء

2019/05/18 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أفاد مصدر أمني، السبت، بالقاء القبض على امرأة متهمة بخطف الاطفال وسط ناحية جلولاء، التابعة لمحافظة ديالى.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “قوة أمنية تمكنت من القاء القبض على امراة اربعينية متورطة بخطف الاطفال والمساومة عليهم”، مشيرا ان “المراة كانت تروم الهرب الى خارج ناحية جلولاء وتم القبض عليها بعد معلومات استخبارية”.وأضاف، […]

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