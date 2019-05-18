2019/05/18 | 16:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ميديا نيوز /..
أعلن مصدر امني، عن تدمير اربعة مضافات لتنظيم “داعش” في نينوى.
وقال المصدر ، إن ” فرقة المشاة ٢٠ في الجيش العراقي قامت بعملية بحث وتفتيش لأكثر من عشرة قرى جنوب وغرب البعاج بمحافظة نينوى”.
وأضاف المصدر ، أن “القوة تمكنت من تدمير 4 مضافات بداخلها مواد غذائية وأغراض أخرى يستخدمها تنظيم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش العراقي يدمر 4 مضافات لداعش في نينوى) نشر أولاً على موقع (ميديا نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلن مصدر امني، عن تدمير اربعة مضافات لتنظيم “داعش” في نينوى.
وقال المصدر ، إن ” فرقة المشاة ٢٠ في الجيش العراقي قامت بعملية بحث وتفتيش لأكثر من عشرة قرى جنوب وغرب البعاج بمحافظة نينوى”.
وأضاف المصدر ، أن “القوة تمكنت من تدمير 4 مضافات بداخلها مواد غذائية وأغراض أخرى يستخدمها تنظيم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش العراقي يدمر 4 مضافات لداعش في نينوى) نشر أولاً على موقع (ميديا نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش العراقي يدمر 4 مضافات لداعش في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميديا نيوز).