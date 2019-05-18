الجيش العراقي يدمر 4 مضافات لداعش في نينوى

2019/05/18 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز /..أعلن مصدر امني، عن تدمير اربعة مضافات لتنظيم “داعش” في نينوى.وقال المصدر ، إن ” فرقة المشاة ٢٠ في الجيش العراقي قامت بعملية بحث وتفتيش لأكثر من عشرة قرى جنوب وغرب البعاج بمحافظة نينوى”.وأضاف المصدر ، أن “القوة تمكنت من تدمير 4 مضافات بداخلها مواد غذائية وأغراض أخرى يستخدمها تنظيم […]

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